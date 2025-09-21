قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

مع بدء العام الدراسي الجديد.. المحافظات تزيل الاشغالات والتعديات والمخالفات

حملات تفتيشية
قسم المحافظات

 شنت بعض المحافظات حملات تفتيشية لازالة الاشغالات والمخالفات والتعديات لضمان حصول المواطنين على افضل الخدمات بسهولة ويسر تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

أسيوط

قاد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بميدان القناطر بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، بما يضمن تيسير حركة المواطنين والطلاب والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

 حملة موسعة لإزالة الإشغالات 

وشملت الحملة التي شارك بها عيون إبراهيم رئيس حي شرق ونوابه ومسئولي الإشغالات بالحي إزالة الأكشاك العشوائية والـ"فاترينات" غير المرخصة التي أقيمت داخل الحديقة الوسطى للميدان، والتي تبين مخالفتها للقانون من خلال سرقات كهرباء من أعمدة الإنارة العامة واستخدام وصلات مياه غير شرعية، وهو ما يشكل تعديًا على المرافق العامة وحقوق المواطنين.

ردع المخالفين ومنع عودة هذه الظواهر العشوائية

وأكد محافظ أسيوط خلال متابعته الميدانية أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاكها أو الإضرار بمرافقها الحيوية، مشددًا على أن الحملات مستمرة ولن تقتصر على حي أو مركز بعينه، بل ستشمل جميع المناطق تباعًا لضمان ردع المخالفين ومنع عودة هذه الظواهر العشوائية فضلا عن تحقيق السيولة المرورية في الشوارع.

ووجه اللواء هشام أبو النصر رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني وإجراء حملات دورية لرصد أي إشغالات جديدة والتعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانضباط المروري وتوفير بيئة آمنة ونظيفة والمواطنين.

الدقهلية 

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش، سواء في رغيف الخبز أو السلع التموينية، مضيفًا أننا لن نسمح بأي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين أو يعبث بحقوقهم الأساسية من السلع المدعمة، وهناك تعليمات واضحة بتكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه التلاعب بمنظومة الدعم.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحملات التموينية مستمرة يوميًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل ،  وشنت مديرية التموين بالدقهلية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمركز وبندر المنصورة، ومركز بلقاس بالتنسيق مع الأستاذة غادة الحمادي رئيس المدينة، لضبط المنظومة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

نتائج الحملة

أسفرت هذه الحملات عن ضبط 42 مخالفة متنوعة، أبرزها:8.3 طن من اللحوم والكبدة ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و250 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الرسمية، و6 أطنان من الملح المغشوش تجاريًا، و60 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وكميات كبيرة من السلع بدون فواتير منها 3 أطنان فول مدشوش، و2040 زجاجة خل، و500 كجم سكر، و500 لتر سولار و500 لتر بنزين 80 قبل طرحهم في السوق السوداء، و40 شيكارة ذرة صفراء بحوزة تاجر بدون ترخيص.

البحر الاحمر

أطلقت مدينة شلاتين، صباح اليوم الأحد، حملة ميدانية لمتابعة انتظام عمل سيارات السرفيس داخل المدينة وضمان توفير وسائل مواصلات آمنة للطلاب والمواطنين، وذلك بتكليف من العميد محمد البنا، رئيس المدينة، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقاد سكرتير المدينة، حربي محمود، لجنة خاصة ضمّت ممثلين من إدارة المواقف والمرور، حيث بدأت أعمالها منذ الصباح للتأكد من التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة داخل المواقف، مع توقيع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة الخدمات المقدمة للأهالي بمدينة شلاتين، خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة لنقل الطلاب، إضافة إلى دعم انسيابية حركة المواصلات اليومية للمواطنين.

المحافظات حملات تفتيشية اول يوم بالعام الدراسي الجديد

خلال اللقاء
صورة من اللقاء
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
