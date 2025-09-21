خالد الغندور: الزمالك يواجه أزمة مالية كبيرة بعد سحب أرض 6 أكتوبر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود مشاكل مالية كبيرة في نادي الزمالك بعد سحب ارض 6 اكتوبر من النادي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “مشاكل مالية كبيرة علي نادي الزمالك بعد سحب الأرض و تأخر رواتب اللاعبين و عدم دفع الدفعات المستحقة لكل من خوان و شيكو و لابد من مجلس ادارة الزمالك سرعة حل هذه المشاكل” .

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن إدارة الكرة تبذل قصارى جهدها لصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة في الأيام القليلة المقبلة، وقبل لقاء المصري المقبل في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بالرغم من الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة، ووعدت إدارة الكرة اللاعبين بصرف جزء من المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وكان لاعبو الزمالك تحدثوا مع إدارة الكرة بشأن مستحقاتهم المتأخرة في الفترة الأخيرة وحصلوا على وعد بصرفها في غضون أيام.