أخبار البلد

رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد مدارس المنوفية وتتابع استلام الكتب

رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد مدارس المنوفية
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد مدارس المنوفية
ياسمين بدوي

قامت اليوم الدكتورة  هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة تفقدية لمدارس إدارة شبين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية

جاءت هذه الزيارة بهدف متابعة انتظام الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وقد شملت الزيارة  : المدرسة الاعدادية القديمة بنين ، والمدرسة الاعدادية القديمة بنات ، ومدرسة عبدالرحمن الديب ، والمدرسة المتميزة لغات ب شبين ، ومدرسة المساعي المشكورة ث بنين

 حيث تابعت الدكتورة  هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام انتظام اليوم الدراسي واستلام الطلاب للكتب الدراسية

وبدأ رسميا العام الدراسي الجديد اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 في مدارس المحافظات التي تطبق اجازة السبت وعلى رأسها القاهرة والجيزة .

وكان قد انطلق العام الدراسي الجديد أمس السبت في مدارس 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، ان جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة استعدت لإستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد ، مشددة على أن جميع المدارس لديها تعليمات بتهيئة بيئة آمنة وداعمة ومحفزة يشعر فيها الطلاب بالأمان والحب والانتماء إلى المدرسة 

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من أعمال صيانات المدارس وتجهيز الفصول الدراسية، ودهان الأبواب واللوحات الإرشادية، 

كما قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الإدارات التعليمية قادمت بتوزيع كافة الكتب الدراسية على المدارس لتسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد ، مع عدم ربطها بالمصروفات .

دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أن جميع المدارس ملتزمة بتنفيذ التعليمات الخاصة بـ تخصيص الحصة الأولى للحديث عن الانتماء وحب الوطن.

وينتظم اليوم العام الدراسي الجديد في جميع محافظات الجمهورية وعلى رأسها القاهرة والجيزة ، وذلك بعد أن بدأ أمس بداية محدودة في 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، ان جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة استعدت لإستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد ، مشددة على أن جميع المدارس لديها تعليمات بتهيئة بيئة آمنة وداعمة ومحفزة يشعر فيها الطلاب بالأمان والحب والانتماء إلى المدرسة 

التربية والتعليم التعليم العام الدراسي الجديد العام الدراسي

