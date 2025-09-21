مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن تفاصيل دورته الـ41 في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل

تعلن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن عقد مؤتمرها الصحفي في الثانية ظهر الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر المقبل بفندق هلنان أنطونيادس بالاس داخل حديقة أنطونيادس التاريخية بالإسكندرية، للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية والأربعين للمهرجان المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

بوستر مهرجان الإسكندرية

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الكشف عن مسابقات المهرجان ولجان التحكيم والدول المشاركة وعدد الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة، بحضور قيادات المهرجان ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

ويشارك في المؤتمر الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والدكتور سمير فرج مدير المهرجان، والناقدة غادة شاهين المدير الفني، والناقد أحمد سعد الدين الأمين العام للجمعية.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، في إطار دعم الدولة للأنشطة الفنية والثقافية وتعزيز مكانة المدينة كمنارة للفن والثقافة على مستوى دول البحر المتوسط.