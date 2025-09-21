قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
توك شو

نسرين ياسين: «عشر دقائق أصغر» يمنح الطفولة الفلسطينية مساحة للحلم وسط القسوة

هاجر ابراهيم

قالت المخرجة الفلسطينية نسرين ياسين، إنّ فيلمها "عشر دقائق أصغر" يعكس رؤية مختلفة للطفولة في فلسطين، حيث حاولت أن تقدّم تجربة وجدانية عبر قصّة طفلين يسعيان للهروب من صخب السياسة وقسوة الحياة اليومية، بحثًا عن لحظات قصيرة من الحرية وسط أحضان الطبيعة.

وأضافت “ياسين”، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الفكرة بدأت من حلم شخصي طوّرته إلى نص سينمائي يعكس ما تعانيه الطفولة الفلسطينية من ضياع الزمن وتسرّبه.

وأوضحت أنّ تجربتها الإخراجية اعتمدت على الإيقاع البطيء والرموز البصرية بدلًا من الإسهاب في الحوار، معتبرة أنّ الصور والموسيقى وأصوات الطبيعة تحمل رسائل أعمق من الكلمات. 

وأشارت إلى أنّ الرمزيات، مثل الريشة، تركت مساحة لتأويل المشاهد، بما يعكس خفة الحياة وإمكانية أن يترك الخيال أثرًا في الواقع.

وبيّنت المخرجة أنّ تصوير الفيلم واجه تحديات حقيقية أبرزها الحواجز الإسرائيلية التي تسببت في تأخير فريق العمل لساعات، لافتةً إلى أنّ هذه المعاناة جزء من الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون يوميًا.

وشددت على أنّ السينما بالنسبة للفلسطينيين أصبحت سلاحًا وحيدًا لتوثيق التجربة ونقلها للعالم بشكل إنساني يلامس القلوب والعقول.

وذكرت أنّ اختيار فيلمها للعرض العالمي الأول في مهرجان زيورخ للفنون لم يكن متوقعًا، لكن التجربة أثبتت لها أنّ السينما قادرة على فتح نقاشات عميقة حول تفاصيل صغيرة في حياة الفلسطينيين، وكيف يمكن للفن أن يمنح الطفولة حقها في الحلم رغم قسوة الاحتلال.

وأكدت أنّها تواصل العمل على مشاريع جديدة، بينها فيلم وثائقي بعنوان "جذور همجية" يقارن بين الحياة في أوروبا والعيش تحت الاحتلال في فلسطين.


 

