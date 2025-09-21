تختار إيه شانجان UNI-V أم شيرى اريزو 8 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شانجان UNI-V وشيرى اريزو 8 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

زودت سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية .

محرك شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

تستمد سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 300 نويتن/متر .

سعر شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

تباع سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

تحتوي سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 197 حصان .

سعر شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .