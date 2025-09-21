قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم سداد الورثة دينا أدعاه رجل على ميت .. الإفتاء تجيب
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج واقعة مأساوية كادت أن تتحول إلى فاجعة، بعدما أصيب خمسة أطفال أشقاء من أسرة واحدة بحالة إعياء شديد، إثر تناولهم وجبة منزلية يُشتبه في فسادها.

ما أدى إلى ظهور أعراض تسمم غذائي استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى طهطا العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإنقاذ حياتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول خمسة أطفال مصابين بأعراض قيء وإسهال متكرر واشتباه تسمم غذائي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، تبين أن المصابين هم:" الطفلة سمية م. ر- 11 عامًا، وشقيقتها منار- 9 سنوات، والطفلة جنا- 8 سنوات، والطفلة مكة- 6 سنوات، والطفل صلاح- 4 سنوات، وجميعهم يقيمون في دائرة قسم طهطا".

وأكدت التحريات الأولية أن الأطفال الخمسة كانوا قد تناولوا وجبة غذائية أعدت بالمنزل، يُرجح فسادها، مما أدى إلى إصابتهم بحالة إعياء شديد، وهرع ذووهم لنقلهم إلى المستشفى خوفًا من تفاقم حالتهم.

وبسؤال والد الأطفال، أقر بأن أبناءه تناولوا الطعام المنزلي وبعدها ظهرت عليهم الأعراض فجأة، نافيًا وجود أي شبهة جنائية أو تدخل خارجي في الواقعة، ومشيرًا إلى أن الأمر لم يتجاوز حدود تسمم غذائي ناتج عن الطعام.

وعلى الفور، قام الفريق الطبي بمستشفى طهطا العام بحجز الأطفال داخل قسم الأطفال، حيث خضعوا للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية الشاملة.

وتلقى كل منهم العلاج اللازم للتعامل مع الأعراض، فيما أكد الأطباء أن حالتهم الصحية مستقرة ولا توجد بينهم حالات حرجة.

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود أي ملابسات جنائية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة طهطا، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة الإهمال الغذائي داخل المنازل، وأهمية الانتباه إلى سلامة الأغذية المحفوظة أو المُعدة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من احتمالية فساد الطعام بسرعة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة الأطفال الأكثر عرضة لمثل هذه المخاطر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسمم اطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» لمعالجة الظواهر السلبية في المجتمع

جامعة الأزهر تنظم احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات

جامعة الأزهر تنظم احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بحضور الدكتور سلامة داود

ذكر الله

فضل قول لا إله إلا الله 100 مرة.. عالم أزهري يوضح

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد