كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج واقعة مأساوية كادت أن تتحول إلى فاجعة، بعدما أصيب خمسة أطفال أشقاء من أسرة واحدة بحالة إعياء شديد، إثر تناولهم وجبة منزلية يُشتبه في فسادها.

ما أدى إلى ظهور أعراض تسمم غذائي استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى طهطا العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإنقاذ حياتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول خمسة أطفال مصابين بأعراض قيء وإسهال متكرر واشتباه تسمم غذائي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، تبين أن المصابين هم:" الطفلة سمية م. ر- 11 عامًا، وشقيقتها منار- 9 سنوات، والطفلة جنا- 8 سنوات، والطفلة مكة- 6 سنوات، والطفل صلاح- 4 سنوات، وجميعهم يقيمون في دائرة قسم طهطا".

وأكدت التحريات الأولية أن الأطفال الخمسة كانوا قد تناولوا وجبة غذائية أعدت بالمنزل، يُرجح فسادها، مما أدى إلى إصابتهم بحالة إعياء شديد، وهرع ذووهم لنقلهم إلى المستشفى خوفًا من تفاقم حالتهم.

وبسؤال والد الأطفال، أقر بأن أبناءه تناولوا الطعام المنزلي وبعدها ظهرت عليهم الأعراض فجأة، نافيًا وجود أي شبهة جنائية أو تدخل خارجي في الواقعة، ومشيرًا إلى أن الأمر لم يتجاوز حدود تسمم غذائي ناتج عن الطعام.

وعلى الفور، قام الفريق الطبي بمستشفى طهطا العام بحجز الأطفال داخل قسم الأطفال، حيث خضعوا للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية الشاملة.

وتلقى كل منهم العلاج اللازم للتعامل مع الأعراض، فيما أكد الأطباء أن حالتهم الصحية مستقرة ولا توجد بينهم حالات حرجة.

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود أي ملابسات جنائية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة طهطا، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة الإهمال الغذائي داخل المنازل، وأهمية الانتباه إلى سلامة الأغذية المحفوظة أو المُعدة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من احتمالية فساد الطعام بسرعة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة الأطفال الأكثر عرضة لمثل هذه المخاطر.