30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

استقبلت مدارس التكنولوجيا التطبيقية صباح اليوم طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، في أجواء من الجاهزية لانطلاقة قوية نحو عام مليء بالجد والاجتهاد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية .

وتبدأ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسي بزيادة نوعياتها الحديثة لتصل إلى 115 مدرسة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار شراكات وطنية ودولية تهدف إلى تقديم تعليم تقني تكنولوجي متطور يواكب متطلبات العصر.

وفي هذا السياق، أكدت شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أن فرق المتابعة الميدانية من السادة مشرفي الوحدة حرصت منذ الصباح الباكر على التأكد من انضباط سير اليوم الدراسي وتوافر جميع الاحتياجات اللازمة داخل المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومجهزة للطلاب.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتسعى مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال هذا التوسع إلى إعداد جيل جديد من الطلاب القادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، عبر مناهج متطورة وتدريب عملي داخل كبرى المؤسسات الصناعية والخدمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا العام الدراسي سيكون خطوة جديدة على طريق تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وترسيخ دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية كنموذج للتعليم المتميز القائم على الشراكات الفاعلة وجودة الأداء.