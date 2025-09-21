كلنا بنحبك يا كينج.. إلهام شاهين تستجم مع محمد منير

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع الكينج محمد منير، وهي تستجم معه على الشاطئ.

وعلقت إلهام شاهين، على الصورة قائلة: «كلنا بنحبك يا كينج .. ربنا يعطيك الصحه .. و يخليك لمحبينك فى كل مكان فى العالم .. و يسعدك كما أسعدت الملايين بفنك الجميل .. و ربنا يديم صداقتنا الحلوه يا صديقي الغالى و عشرة العمر و أخى الفنان الكبير محمد منير».

أحدث أغاني محمد منير

وكان طرح الكينج محمد منير احدث اغانيه “بين البينين” والأغنية من كلمات منة القيعي، والحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

الأغنية تعد التعاون الرابع بين الكينج وروتانا في عقدهما المبرم وسبقتها اغنية "أنا الذي" التي تحصد للان استماعا كبيرا.

وكانت طرحت مجموعة روتانا للموسيقى خلال الأيام الماضية أحدث أغاني الكينج بعنوان "أنا الذي" التي تعد احدى أغنيات الألبوم الذي تتولى "روتانا" إنتاجه، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو.

وتميزت الأغنية بأسلوب موسيقي حديث يمزج بين قوة الكلمة وجودة اللحن، وقدمها "الكينج" بأسلوبه الغنائي الخاص وصوته الدافيء واستعرض فيها إحساسه المميز والمختلف دائمًا.

أغنية "أنا الذي" للكينج من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

"أنا الذي" تأتي بعد طرح محمد منير، أغنيتين هما "ملامحنا" ودويتو "الذوق العالي" الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا وحصدتا إشادات واسعة من الجمهور في كل مكان بالعالم لتتصدر الأغنيتين التريند على جوجل ومنصات التواصل الإجتماعي.

وفي منتصف شهر يونيو، من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية محمد منير “ملامحنا”.

وظهر الكينج محمد منير وهو يجلس على كرسي، وفى بداية البرومو ظهرت صورة له وهو فى مرحلة الشباب.