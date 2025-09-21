قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصالات الشيوخ: تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية تتويج لجهود الدولة بالقطاع
فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X
السيطرة على حريق نشب داخل ورشة موتوسيكلات بمنطقة فيصل
الكرداني يحقق أول برونزية أفريقية وعربية مع أهلي طرابلس في مونديال السلة
جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من شمال غزة باتجاه أسدود
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
محافظات

محافظ بني سويف: دمج الأنشطة في العملية التعليمية لتنمية مهارات الطلاب

بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية دمج الأنشطة في العملية التعليمية كوسيلة لتنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تعتبر التعليم أحد محاورها الأساسية.

 اطلع محافظ بني سويف خلال زيارته مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات على معرض الأنشطة الفنية والمشغولات اليدوية والرسومات التي أعدها الطلاب باستخدام خامات من البيئة المحلية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية بجانب المناهج الدراسية، لتعزيز الانتماء الوطني وقيم المواطنة لدى الطلاب.

كما شدد  محافظ بني سويف على متابعة الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، واختيار البرامج التي تساهم في غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب، مع الحرص على متابعة الانضباط والنظافة داخل المدرسة ومنع أي إشغالات بمحيطها.

رافق المحافظ أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  علي يوسف، رئيس المدينة، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

بني سويف تعليم بني سويف الفشن

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
محافظ الشرقية
طريقة عمل عيش العدس بدلا من الفينو فى اللانش بوكش
خلال اللقاء
