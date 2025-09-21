محافظ بني سويف: دمج الأنشطة في العملية التعليمية لتنمية مهارات الطلاب

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية دمج الأنشطة في العملية التعليمية كوسيلة لتنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تعتبر التعليم أحد محاورها الأساسية.

اطلع محافظ بني سويف خلال زيارته مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات على معرض الأنشطة الفنية والمشغولات اليدوية والرسومات التي أعدها الطلاب باستخدام خامات من البيئة المحلية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية بجانب المناهج الدراسية، لتعزيز الانتماء الوطني وقيم المواطنة لدى الطلاب.

كما شدد محافظ بني سويف على متابعة الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، واختيار البرامج التي تساهم في غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب، مع الحرص على متابعة الانضباط والنظافة داخل المدرسة ومنع أي إشغالات بمحيطها.

رافق المحافظ أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي يوسف، رئيس المدينة، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.