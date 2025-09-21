اتصالات الشيوخ: تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية تتويج لجهود الدولة بالقطاع

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية، يعد لحظة تاريخية فارقة لا تقتصر أهميتها على الجامعة وحدها، بل تمتد لتشمل الوطن بأكمله.



وأضاف توفيق في تصريحات له اليوم، إنّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أصبح قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي ومصدرًا حيويًا للدخل القومي، متابعا، ففي عالمنا المعاصر، أصبحت القوة الاقتصادية تقاس بمدى القدرة على الابتكار والتطور التكنولوجي، وهنا يأتي دور هذه الجامعة المتخصصة كمركز إشعاع للمعرفة والتكنولوجيا.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، لقد نجحت الدولة في الاستثمار بقوة في هذا القطاع الواعد، إيمانًا منها بأنه يمثل مستقبل الأمة، واصفا تخريج هذه الدفعة الأولى من جامعة مصر للمعلوماتية بأنه تتويج لهذه الجهود، حيث يساعد في توفير الكفاءات الشابة المؤهلة على أعلى مستوى بسوق العمل لتكون قادرة على المساهمة بفاعلية في بناء مصر الرقمية التي نحلم بها.



ودعا حسانين توفيق، الخريجين الجدد إلى أن يكونوا سفراء للابتكار والتميز في كل موقع عمل، وأن يواصلوا التعلم والتطور لمواكبة التغيرات السريعة في هذا المجال.



كما دعا جميع المؤسسات الوطنية، في القطاعين العام والخاص، إلى احتضان هذه الطاقات الشابة وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق إبداعاتهم.



واختتم، إنّ مستقبل مصر يكمن في عقول وسواعد شبابها، وبهذه الكفاءات الواعدة التي تخرجت من جامعة مصر للمعلوماتية، أؤكد أننا نسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على المنافسة عالميًا.