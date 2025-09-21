المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل للإصلاح ومظلة للاستراتيجيات الوطنية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي ومظلة متكاملة تجمع بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، إلى جانب مختلف الاستراتيجيات القطاعية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته الوزيرة مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة أن «السردية الوطنية» تُعد بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، حيث تسلط الضوء على السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو وتعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب إجراءات تشجيع الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.

وشددت «المشاط» على أن الهدف هو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي كشرط حتمي للتنمية، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي قوي، مستدام، ومتوازن، يعزز مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.