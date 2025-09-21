أخبار التكنولوجيا | شكاوى مفاجئة تلاحق آيفون 17 الجديد.. أوراكل تتفاوض مع ميتا لإبرام صفقة سحابية ضخمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



لغزو سوق الأجهزة.. OpenAI تسحب البساط من أبل وتستقطب كبار مهندسيها



كشفت تقارير حديثة أن OpenAI، بالتعاون مع جوني إيف، كبير مصممي أبل السابق، تعمل على تطوير أول مجموعة من أجهزتها الذكية، في وقت تواجه فيه أبل خسارة متزايدة في عدد من موظفيها البارزين لصالح الشركة الناشئة.



هجوم إلكتروني يعطل رحلات جوية ويشل حركة مطارات أوروبية كبرى



شهدت عدة مطارات أوروبية كبرى، بينها مطار هيثرو في لندن – أكثر المطارات ازدحاما في القارة – اضطرابات واسعة في العمليات، أمس السبت، نتيجة هجوم إلكتروني استهدف نظام تسجيل الدخول والصعود إلى الطائرات.



ترامب والرئيس الصيني يحققان تقدما في صفقة تيك توك



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل مع نظيره الصيني شي جين بينغ إلى تقدم ملحوظ بشأن اتفاق تيك توك، مؤكدا أن الزعيمين سيجتمعان وجها لوجه في كوريا الجنوبية بعد ستة أسابيع لمناقشة قضايا التجارة والمخدرات غير المشروعة وحرب روسيا في أوكرانيا.



20 مليار دولار.. أوراكل تتفاوض مع ميتا لإبرام صفقة سحابية ضخمة

كشفت مصادر مطلعة لـ رويترز، أن شركة أوراكل Oracle، تجري مفاوضات مع شركة ميتا Meta، لإبرام صفقة سحابية متعددة السنوات بقيمة حوالي 20 مليار دولار.

تستعد شركة شاومي، للكشف عن سلسلة Xiaomi 17 في وقت لاحق من هذا الشهر، وقام لو ويبينغ، رئيس الشركة، بنشر فيديو قصير على ويبو لمقارنة شاومي 17 برو ماكس بـ آيفون 17 برو ماكس.

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق التحديث الكبير المقبل لبرمجياتها، وفقا لتقرير جديد من SamMobile، تمكن الموقع من الوصول إلى تسريب لبرنامج One UI 8.5 واكتشاف أن الشركة قد بدأت التحضير بالفعل لإصدار النسخة التالية من واجهتها المخصصة لنظام أندرويد، والتي ستكون One UI 9.0.

كشفت شركة آبل عن وجود خلل “نادر جدا” قد يظهر في بعض أجهزة آيفون 17 التي تم طرحها للبيع اليوم.

اختبار متانة آيفون إير سيدهشك.. الهاتف الأنحف في تاريخ آبل



واجه آيفون إير، أنحف هاتف iPhone في تاريخ آبل، أحد أقسى اختبارات المتانة على يد مالك قناة JerryRigEverything الشهيرة، والتي اختبرت قدرة الهاتف على الصمود في مواجهة اختبارات الانحناء والخدش.