أخبار التكنولوجيا | شكاوى مفاجئة تلاحق آيفون 17 الجديد.. أوراكل تتفاوض مع ميتا لإبرام صفقة سحابية ضخمة

خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
سيف زاهر يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن مباراة القمة
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لغزو سوق الأجهزة.. OpenAI تسحب البساط من أبل وتستقطب كبار مهندسيها
 

كشفت تقارير حديثة أن OpenAI، بالتعاون مع جوني إيف، كبير مصممي أبل السابق، تعمل على تطوير أول مجموعة من أجهزتها الذكية، في وقت تواجه فيه أبل خسارة متزايدة في عدد من موظفيها البارزين لصالح الشركة الناشئة.


هجوم إلكتروني يعطل رحلات جوية ويشل حركة مطارات أوروبية كبرى
 

شهدت عدة مطارات أوروبية كبرى، بينها مطار هيثرو في لندن – أكثر المطارات ازدحاما في القارة – اضطرابات واسعة في العمليات، أمس السبت، نتيجة هجوم إلكتروني استهدف نظام تسجيل الدخول والصعود إلى الطائرات.


ترامب والرئيس الصيني يحققان تقدما في صفقة تيك توك
 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل مع نظيره الصيني شي جين بينغ إلى تقدم ملحوظ بشأن اتفاق تيك توك، مؤكدا أن الزعيمين سيجتمعان وجها لوجه في كوريا الجنوبية بعد ستة أسابيع لمناقشة قضايا التجارة والمخدرات غير المشروعة وحرب روسيا في أوكرانيا.
 

20 مليار دولار.. أوراكل تتفاوض مع ميتا لإبرام صفقة سحابية ضخمة
كشفت مصادر مطلعة لـ رويترز، أن شركة أوراكل Oracle، تجري مفاوضات مع شركة ميتا Meta، لإبرام صفقة سحابية متعددة السنوات بقيمة حوالي 20 مليار دولار. 

مواجهة القرن.. شاومي تتحدى آيفون 17 برو ماكس بمقارنة صادمة| فيديو

 

تستعد شركة شاومي، للكشف عن سلسلة Xiaomi 17 في وقت لاحق من هذا الشهر، وقام لو ويبينغ، رئيس الشركة، بنشر فيديو قصير على ويبو لمقارنة شاومي 17 برو ماكس بـ آيفون 17 برو ماكس.

قبل إطلاق One UI 9.0.. تسريبات غامضة تكشف أسرار واجهة Galaxy S26

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق التحديث الكبير المقبل لبرمجياتها، وفقا لتقرير جديد من SamMobile، تمكن الموقع من الوصول إلى تسريب لبرنامج One UI 8.5 واكتشاف أن الشركة قد بدأت التحضير بالفعل لإصدار النسخة التالية من واجهتها المخصصة لنظام أندرويد، والتي ستكون One UI 9.0.

وعود آبل تتهاوى.. شكاوى مفاجئة تلاحق آيفون 17 بعد ساعات من الإطلاق

 

كشفت شركة آبل عن وجود خلل “نادر جدا” قد يظهر في بعض أجهزة آيفون 17 التي تم طرحها للبيع اليوم.

اختبار متانة آيفون إير سيدهشك.. الهاتف الأنحف في تاريخ آبل


واجه آيفون إير، أنحف هاتف iPhone في تاريخ آبل، أحد أقسى اختبارات المتانة على يد مالك قناة JerryRigEverything الشهيرة، والتي اختبرت قدرة الهاتف على الصمود في مواجهة اختبارات الانحناء والخدش. 

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

أصالة

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

