20 مليار دولار.. أوراكل تتفاوض مع ميتا لإبرام صفقة سحابية ضخمة

كشفت مصادر مطلعة لـ رويترز، أن شركة أوراكل Oracle، تجري مفاوضات مع شركة ميتا Meta، لإبرام صفقة سحابية متعددة السنوات بقيمة حوالي 20 مليار دولار.

وتعكس هذه الخطوة سعي ميتا للحصول على وصول أسرع إلى القوة الحاسوبية المطلوبة لدعم عملياتها في الذكاء الاصطناعي.

بموجب الاتفاق المحتمل، ستوفر أوراكل لميتا القدرة الحاسوبية اللازمة لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مزودي الخدمات السحابية الحاليين لـ ميتا.

ورفضت ميتا التعليق على الموضوع، في حين لم ترد أوراكل فورا على طلبات “رويترز” للتعليق.

استراتيجية أوراكل للتوسع في سوق الحوسبة السحابية

تعتبر أوراكل واحدة من الشركات الرائدة في تقديم تقنيات الحوسبة السحابية المتكاملة، إلى جانب نماذج نشر مرنة، مما يتيح لها تلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء.

ويأتي هذا التفاوض بعد أسبوع من تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حول توقيع OpenAI عقدا مع أوراكل لشراء قدرات حوسبة تقدر بحوالي 300 مليار دولار على مدى خمس سنوات، مما يعتبر من أكبر العقود السحابية على الإطلاق.

صفقات ضخمة مع عمالقة التكنولوجيا

سبق لأوراكل أن أبرمت صفقات مع شركات كبرى مثل أمازون وألفابت ومايكروسوفت، مما يسمح لعملاء سحابة هذه الشركات باستخدام Oracle Cloud Infrastructure جنبا إلى جنب مع خدماتهم الأصلية، شهدت الإيرادات الناتجة عن هذه الشراكات زيادة كبيرة في الربع الأول من العام، حيث ارتفعت بأكثر من ستة عشر مرة.

أوراكل تستعد لتوقيع صفقات سحابية ضخمة أخرى

في الأسبوع الماضي، أعلنت أوراكل عن أربع صفقات ضخمة متعددة المليارات وسط تحول واسع النطاق في الصناعة، قادته شركات مثل OpenAI وxAI التي تسعى لإنفاق مبالغ ضخمة لضمان القدرة الحاسوبية الهائلة اللازمة لمواكبة السباق في الذكاء الاصطناعي.

وقالت أوراكل إنها تتوقع توقيع عقود مع العديد من العملاء الجدد في الأشهر القادمة، مع التوقعات بأن تتجاوز إيرادات أعمالها في Oracle Cloud Infrastructure نصف تريليون دولار.