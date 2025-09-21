لغزو سوق الأجهزة.. OpenAI تسحب البساط من أبل وتستقطب كبار مهندسيها

كشفت تقارير حديثة أن OpenAI، بالتعاون مع جوني إيف، كبير مصممي أبل السابق، تعمل على تطوير أول مجموعة من أجهزتها الذكية، في وقت تواجه فيه أبل خسارة متزايدة في عدد من موظفيها البارزين لصالح الشركة الناشئة.

أجهزة ذكية دون شاشة أول منتجات OpenAI

وفقا لموقع “ذا إنفورميشن”، تخطط OpenAI لإطلاق جهاز ذكي جديد قد يشبه مكبر صوت ذكي بدون شاشة، بينما تدرس أيضا تطوير منتجات أخرى مثل نظارات ذكية، ومسجل صوت رقمي، ودبوس ذكي قابل للارتداء، ومن المتوقع أن يتم طرح أول هذه الأجهزة في نهاية 2026 أو بداية 2027.

يأتي هذا بعد أن تحدث سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، في مايو الماضي عن رؤية الشركة في إطلاق مجموعة من الأجهزة الصغيرة الحجم التي تتمتع بالقدرة على التفاعل مع المستخدمين بذكاء ووعي سياقي.

OpenAI تعتمد على سلسلة توريد أبل

وفي خطوة تعكس جديتها، قامت OpenAI بالاعتماد على سلسلة توريد أبل في الصين لدعم إنتاج أجهزتها الجديدة.

فقد وقعت الشركة عقدا مع شركة Luxshare، التي تعد المجمع الرئيسي لهواتف آيفون وسماعات AirPods، لتجميع أحد أجهزتها القادمة.

كما تواصلت مع Goertek، المسئولة عن تجميع سماعات AirPods وساعات أبل، لتوريد مكونات مثل وحدات السماعات.

أبل تخسر موظفيها لصالح OpenAI

وأشار التقرير إلى أن OpenAI استطاعت جذب العديد من موظفي أبل خلال العام الحالي، بعد تقديم مكافآت مالية ضخمة، بما في ذلك أسهم قد تتجاوز قيمتها مليون دولار، بالإضافة إلى وعود ببيئة عمل أكثر مرونة وأقل بيروقراطية.

في العام الجاري، انضم أكثر من 24 موظفا من أبل إلى OpenAI، بينما لم يكن العدد يتجاوز 10 موظفين في العام السابق.

من بين الأسماء البارزة التي انتقلت إلى OpenAI، سايرس دانيال إيراني، الذي عمل في أبل لمدة 15 عاما وصمم الموجة المتعددة الألوان لمساعد سيري في آيفون 6S، وكذلك إريك دي يونغ، الذي شغل منصبا تنفيذيا في قسم عتاد ساعة أبل.

وفي تطور مثير، كشف التقرير أن OpenAI ليست فقط من تجذب موظفي أبل، بل أيضا تتلقى طلبات من موظفين حاليين في أبل الذين يرغبون في الانضمام، مدفوعين برغبتهم في العمل مع جوني إيف وتانج تان، رئيس العتاد الحالي في OpenAI، والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس قسم تصميم المنتجات في أبل.

تحديات أبل في ظل المنافسة المتزايدة

تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه بعض موظفي أبل الإحباط نتيجة التعديلات الطفيفة في منتجات الشركة، بجانب تراجع أداء أسهم أبل في عام 2024.

كما ألغت أبل الشهر الماضي اجتماعا كان مقررا لفرق سلسلة التوريد والتصنيع في الصين خوفا من مزيد من الانشقاقات لصالح OpenAI.