قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لغزو سوق الأجهزة.. OpenAI تسحب البساط من أبل وتستقطب كبار مهندسيها

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

كشفت تقارير حديثة أن OpenAI، بالتعاون مع جوني إيف، كبير مصممي أبل السابق، تعمل على تطوير أول مجموعة من أجهزتها الذكية، في وقت تواجه فيه أبل خسارة متزايدة في عدد من موظفيها البارزين لصالح الشركة الناشئة.

أجهزة ذكية دون شاشة أول منتجات OpenAI

وفقا لموقع “ذا إنفورميشن”، تخطط OpenAI لإطلاق جهاز ذكي جديد قد يشبه مكبر صوت ذكي بدون شاشة، بينما تدرس أيضا تطوير منتجات أخرى مثل نظارات ذكية، ومسجل صوت رقمي، ودبوس ذكي قابل للارتداء، ومن المتوقع أن يتم طرح أول هذه الأجهزة في نهاية 2026 أو بداية 2027.

يأتي هذا بعد أن تحدث سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، في مايو الماضي عن رؤية الشركة في إطلاق مجموعة من الأجهزة الصغيرة الحجم التي تتمتع بالقدرة على التفاعل مع المستخدمين بذكاء ووعي سياقي.

OpenAI تعتمد على سلسلة توريد أبل 

وفي خطوة تعكس جديتها، قامت OpenAI بالاعتماد على سلسلة توريد أبل في الصين لدعم إنتاج أجهزتها الجديدة. 

فقد وقعت الشركة عقدا مع شركة Luxshare، التي تعد المجمع الرئيسي لهواتف آيفون وسماعات AirPods، لتجميع أحد أجهزتها القادمة. 

كما تواصلت مع Goertek، المسئولة عن تجميع سماعات AirPods وساعات أبل، لتوريد مكونات مثل وحدات السماعات.

أبل تخسر موظفيها لصالح OpenAI

وأشار التقرير إلى أن OpenAI استطاعت جذب العديد من موظفي أبل خلال العام الحالي، بعد تقديم مكافآت مالية ضخمة، بما في ذلك أسهم قد تتجاوز قيمتها مليون دولار، بالإضافة إلى وعود ببيئة عمل أكثر مرونة وأقل بيروقراطية.

في العام الجاري، انضم أكثر من 24 موظفا من أبل إلى OpenAI، بينما لم يكن العدد يتجاوز 10 موظفين في العام السابق.

من بين الأسماء البارزة التي انتقلت إلى OpenAI، سايرس دانيال إيراني، الذي عمل في أبل لمدة 15 عاما وصمم الموجة المتعددة الألوان لمساعد سيري في آيفون 6S، وكذلك إريك دي يونغ، الذي شغل منصبا تنفيذيا في قسم عتاد ساعة أبل.

وفي تطور مثير، كشف التقرير أن OpenAI ليست فقط من تجذب موظفي أبل، بل أيضا تتلقى طلبات من موظفين حاليين في أبل الذين يرغبون في الانضمام، مدفوعين برغبتهم في العمل مع جوني إيف وتانج تان، رئيس العتاد الحالي في OpenAI، والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس قسم تصميم المنتجات في أبل.

تحديات أبل في ظل المنافسة المتزايدة

تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه بعض موظفي أبل الإحباط نتيجة التعديلات الطفيفة في منتجات الشركة، بجانب تراجع أداء أسهم أبل في عام 2024.

كما ألغت أبل الشهر الماضي اجتماعا كان مقررا لفرق سلسلة التوريد والتصنيع في الصين خوفا من مزيد من الانشقاقات لصالح OpenAI.

OpenAI آبل منتجات OpenAI موظفي آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترشيحاتنا

وسام ابو علي

عبد الباسط : وسام أبو علي بدأ التأقلم مع كولومبوس الأمريكي بعد انتقاله من الأهلي

شوبير

شوبير يكشف عن دور سيد عبد الحفيظ في انتخابات الأهلي المقبلة

الغندور

خالد الغندور: الزمالك يواجه أزمة كبيرة | تفاصيل

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد