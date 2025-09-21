قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أدوات مدرسية.. الجبهة الوطنية بدهب يدعم 200 طالب من الأكثر احتياجًا| صور

مبادرة دعم الطلاب الأكثر احتياجًا بالأدوات المدرسية فى دهب
مبادرة دعم الطلاب الأكثر احتياجًا بالأدوات المدرسية فى دهب
ايمن محمد

أطلق حزب الجبهة الوطنية، ممثلًا في أمانة مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، مبادرة "بالأدوات المدرسية" لدعم 200 طالب وطالبة من الأسر الأكثر احتياجًا.

​وعُقد اجتماعٌ تحضيري للمبادرة برئاسة السيد الخراشي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب، وحضور الدكتور محمد شقوير، أمين أمانة التعليم، وعدد من أمناء الأمانات النوعية. ويهدف الاجتماع إلى التجهيز لتوزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب في مدينة دهب والوديان الجبلية.

​تتضمن المبادرة توزيع حقيبة مدرسية متكاملة، تشمل: كشكولين، و3 كراسات عادية، وكراسة للغة الإنجليزية، وكراسة 9 أسطر، وكراسة رسم كبيرة، بالإضافة إلى علبة ألوان خشبية تحتوي على 6 ألوان، وقلمين جاف، وقلمين رصاص، ومجموعة هندسية كاملة مكونة من: برجل، ومسطرة، ومنقلة، وأستيكة.

​تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس مدينة دهب، برئاسة اللواء مصطفى عابدين، رئيس المجلس، وتجسد إيمان الحزب بدوره في خدمة المجتمع المحلي ودعم العملية التعليمية. ووجّه السيد الخراشي الشكر للنائب غريب حسان، أمين بمحافظة جنوب سيناء، لدعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة.

جنوب سيناء الجبهة الوطنية دهب الادوات المدرسية دعم الأكثر احتياجًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

ترشيحاتنا

غزة

وزير مالية الاحتلال يدعو لإسقاط فكرة إقامة الدولة الفلسطينية إلى الأبد

الضفة الغربية

وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي: الرد الوحيد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فرض السيادة على الضفة الغربية

محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يرحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد