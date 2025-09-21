أدوات مدرسية.. الجبهة الوطنية بدهب يدعم 200 طالب من الأكثر احتياجًا| صور

أطلق حزب الجبهة الوطنية، ممثلًا في أمانة مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، مبادرة "بالأدوات المدرسية" لدعم 200 طالب وطالبة من الأسر الأكثر احتياجًا.

​وعُقد اجتماعٌ تحضيري للمبادرة برئاسة السيد الخراشي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب، وحضور الدكتور محمد شقوير، أمين أمانة التعليم، وعدد من أمناء الأمانات النوعية. ويهدف الاجتماع إلى التجهيز لتوزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب في مدينة دهب والوديان الجبلية.

​تتضمن المبادرة توزيع حقيبة مدرسية متكاملة، تشمل: كشكولين، و3 كراسات عادية، وكراسة للغة الإنجليزية، وكراسة 9 أسطر، وكراسة رسم كبيرة، بالإضافة إلى علبة ألوان خشبية تحتوي على 6 ألوان، وقلمين جاف، وقلمين رصاص، ومجموعة هندسية كاملة مكونة من: برجل، ومسطرة، ومنقلة، وأستيكة.

​تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس مدينة دهب، برئاسة اللواء مصطفى عابدين، رئيس المجلس، وتجسد إيمان الحزب بدوره في خدمة المجتمع المحلي ودعم العملية التعليمية. ووجّه السيد الخراشي الشكر للنائب غريب حسان، أمين بمحافظة جنوب سيناء، لدعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة.