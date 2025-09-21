محافظ الإسكندرية: المشروعات القومية تركز على تحسين جودة التعليم

أوضح محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، أن المشروعات القومية الكبرى لم تعد تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل باتت تركز أيضًا على تحسين جودة التعليم والنهوض بالخدمات المجتمعية.

وأشار الفريق أحمد خالد خلال افتتاح مدرسة أحمد حمدي شيبوب الابتدائية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة الشاملة التي جرت بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات ومؤسسة “علّمني” إلى أن افتتاح هذه المدرسة يُعد نموذجًا واضحًا لهذا النهج المتكامل.

وقال المحافظ إن كافة أجهزة الدولة استعدت مبكرًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”، مؤكدًا أن التعليم في قلب استراتيجية الدولة 2030.

وتم تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة، لتستوعب نحو 4000 طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، بما يضمن بيئة تعليمية متكاملة تواكب تطلعات الدولة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن مدرسة "أحمد شيبوب" تمثل نموذجًا حيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث ساهم في إنجاز المشروع كل من شركة أوراسكوم للإنشاءات، ومؤسسة "علّمني"، إلى جانب الهيئة القومية للأنفاق، ومديرية التربية والتعليم، ومحافظة الإسكندرية، في إطار شراكة فعّالة تهدف إلى تطوير التعليم وخدمة المجتمع.