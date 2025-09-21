وفاة مدرب ليفربول وتشيلسي السابق للسيدات

أعلن ناديا ليفربول وتشيلسي، المنافسان في دوري السوبر للسيدات، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وفاة مات بيرد، المدير الفني السابق للفريق، عن عمر ناهز 47 عامًا.

وقاد بيرد ليفربول للفوز بلقبين متتاليين في دوري السوبر للسيدات عامي 2013 و2014، قبل أن يعود في عام 2021 ويقودهم للعودة إلى الدوري الممتاز بعد موسمين قضاهما في الدرجة الثانية.

غادر بيرد ليفربول في فبراير، وكانت آخر مهامه التدريبية خلال فترة قصيرة قضاها في تدريب بيرنلي بين يونيو وأغسطس.

وقال ليفربول في بيان: "تعازي جميع العاملين في النادي لعائلة مات وأصدقائه في هذا المصاب الجلل".

وأضاف: "لم يكن مات مديرًا ملتزمًا وناجحًا فحسب، بل كان أيضًا شخصًا يتمتع بالنزاهة والصدق، وسيظل دائمًا في ذاكرة كل من عمل معه في النادي بمودة حقيقية".

وأعلن نادي ليفربول ، تأجيل مباراته ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات يوم الأحد.

بدأ بيرد مسيرته التدريبية في ميلوول قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام ٢٠٠٩.

وقال تشيلسي: "كان مات أحد الأشخاص الذين ساهموا في تشكيل فريق تشيلسي للسيدات خلال سنواته الثلاث في الإدارة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٢، حيث وضع أسسًا متينة قبل وصول إيما هايز".

واختتم: "كان مات جزءًا لا يتجزأ من نمو كرة القدم النسائية في هذا البلد، وهو رجل سيفتقده الجميع في مجتمع كرة القدم".