استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
شراكة استراتيجية شاملة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس سنغافورة
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وفاة مدرب ليفربول وتشيلسي السابق للسيدات

القسم الرياضي

أعلن ناديا ليفربول وتشيلسي، المنافسان في دوري السوبر للسيدات، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وفاة مات بيرد، المدير الفني السابق للفريق، عن عمر ناهز 47 عامًا.

وقاد بيرد ليفربول للفوز بلقبين متتاليين في دوري السوبر للسيدات عامي 2013 و2014، قبل أن يعود في عام 2021 ويقودهم للعودة إلى الدوري الممتاز بعد موسمين قضاهما في الدرجة الثانية.

غادر بيرد ليفربول في فبراير، وكانت آخر مهامه التدريبية خلال فترة قصيرة قضاها في تدريب بيرنلي بين يونيو وأغسطس.

وقال ليفربول في بيان: "تعازي جميع العاملين في النادي لعائلة مات وأصدقائه في هذا المصاب الجلل".

وأضاف: "لم يكن مات مديرًا ملتزمًا وناجحًا فحسب، بل كان أيضًا شخصًا يتمتع بالنزاهة والصدق، وسيظل دائمًا في ذاكرة كل من عمل معه في النادي بمودة حقيقية".

وأعلن نادي ليفربول ، تأجيل مباراته ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات يوم الأحد.

بدأ بيرد مسيرته التدريبية في ميلوول قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام ٢٠٠٩.

وقال تشيلسي: "كان مات أحد الأشخاص الذين ساهموا في تشكيل فريق تشيلسي للسيدات خلال سنواته الثلاث في الإدارة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٢، حيث وضع أسسًا متينة قبل وصول إيما هايز".

واختتم: "كان مات جزءًا لا يتجزأ من نمو كرة القدم النسائية في هذا البلد، وهو رجل سيفتقده الجميع في مجتمع كرة القدم".

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

رمضان صبحي

القانون لا يرحم.. رمضان صبحي متهم بالتزوير ومهدد بالسجن المشدد

مجلس النواب

برلماني: دبلوم سلامة المرضى يدعم تحسين النظام الصحي وجودة الخدمة

النائبة إيناس عبد الحليم

برلمانية: إطلاق دبلوم سلامة المرضى يعزز جودة الرعاية الصحية في مصر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

