الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

غدا.. عربية "الصحفيين" تنظم لقاءً تضامنيًا حول العقوبات الأمريكية على حقوقيين فلسطينيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان #AOHR، لقاءً تضامنيًا بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد منظمات حقوقية فلسطينية، غدا الإثنين الموافق 22 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بالدور الثالث بمقر النقابة.

يشارك في اللقاء، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، وعصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان - ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، و الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ومن جانبه، قال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاث منظمات فلسطينية معنية بحقوق الإنسان، وهي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ القانونية الدولية، وخاصة تلك التي تكفل حرية التعبير والعمل الحقوقي.

وأوضح الشاذلي أن العقوبات جاءت على خلفية مطالبة تلك المنظمات المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل في جرائم إبادة جماعية تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء يعكس ازدواجية صارخة في المعايير، حيث يتم معاقبة من يسعى لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بالعدالة، بدلاً من التحقيق في الوقائع والانتهاكات نفسها.

وأكد الشاذلي أن هذا الموقف يُعد سابقة خطيرة تهدد مستقبل العمل الحقوقي الدولي، ويدق ناقوس الخطر بشأن محاولات تكميم الأصوات المستقلة التي تسعى لكشف الحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للتصدي لمثل هذه السياسات التي تُقوّض العدالة الدولية.

