دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
تحديد موعد آخر لمباراة منتخب مصر في كأس العالم أمام غينيا بيساو.. تفاصيل

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن آخر مباراة في تصفيات كأس العالم لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو .

كتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"منتخب مصر يخوض آخر مباراة في تصفيات كأس العالم أمام غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر في القاهرة".


أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحديثاً جديداً لتصنيف المنتخبات بعد فترة التوقف لشهر سبتمبر الحالي، حيث فاجأ فيفا منتخب مصر خلال التصنيف.

يأتي ذلك قبل مواجهة منتخب مصر وجيبوتي لحساب منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في مواجهات المجموعة الأولى التي يتصدرها الفراعنة.

