تحديد موعد آخر لمباراة منتخب مصر في كأس العالم أمام غينيا بيساو.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن آخر مباراة في تصفيات كأس العالم لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو .

كتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"منتخب مصر يخوض آخر مباراة في تصفيات كأس العالم أمام غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر في القاهرة".



أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحديثاً جديداً لتصنيف المنتخبات بعد فترة التوقف لشهر سبتمبر الحالي، حيث فاجأ فيفا منتخب مصر خلال التصنيف.

يأتي ذلك قبل مواجهة منتخب مصر وجيبوتي لحساب منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في مواجهات المجموعة الأولى التي يتصدرها الفراعنة.