كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن موعد مباراة منتخب مصر أمام جييوتي في تصفيات كأس العالم.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك :"إقامة مباراة منتخب مصر أمام جييوتي في تصفيات كأس العالم يوم 8 أكتوبر.

المنتخب يحتاج لـ نقطتين للتأهل بشكل رسمي لكأس العالم 2026".

وكانت قد استقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار حرصها على دعم المنتخب الوطني الأول قبل ارتباطه بمباراتين مهمتين في اكتوبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

وبناءً على التنسيق الذي تم بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تم تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الاسماعيلية لتقام يوم 4 أكتوبر بدلاً من 5 أكتوبر. وفي المقابل، تم تأجيل موعد مباراة إنبي و زد لتقام يوم 5 أكتوبر بدلاً من 4 أكتوبر.

يأتي هذا التعديل بهدف إنهاء ارتباطات الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت مبكر، وتحديدًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيها الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب.

ويتوافق هذا التغيير مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلاً من 10 أكتوبر.

ويُعد هذا التعاون بين رابطة الأندية والجهاز الفني للمنتخب خطوة إيجابية نحو تحقيق أفضل استعداد للمنتخب، بما يضمن تجميع اللاعبين في وقت كافٍ لخوض المباراة المصيرية.