قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إقامة مباراة منتخب مصر أمام جييوتي في تصفيات كأس العالم يوم 8 أكتوبر

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن موعد مباراة منتخب مصر أمام جييوتي في تصفيات كأس العالم.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك :"إقامة مباراة منتخب مصر أمام جييوتي في تصفيات كأس العالم يوم 8 أكتوبر.

المنتخب يحتاج لـ نقطتين للتأهل بشكل رسمي لكأس العالم 2026".

وكانت قد استقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار حرصها على دعم المنتخب الوطني الأول قبل ارتباطه بمباراتين مهمتين في اكتوبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

وبناءً على التنسيق الذي تم بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تم تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الاسماعيلية لتقام يوم 4 أكتوبر بدلاً من 5 أكتوبر. وفي المقابل، تم تأجيل موعد مباراة إنبي و زد لتقام يوم 5 أكتوبر بدلاً من 4 أكتوبر.

يأتي هذا التعديل بهدف إنهاء ارتباطات الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت مبكر، وتحديدًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيها الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب.

ويتوافق هذا التغيير مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلاً من 10 أكتوبر.

ويُعد هذا التعاون بين رابطة الأندية والجهاز الفني للمنتخب خطوة إيجابية نحو تحقيق أفضل استعداد للمنتخب، بما يضمن تجميع اللاعبين في وقت كافٍ لخوض المباراة المصيرية.

محمد صلاح ليفربول الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

شيكوبانزا

شيكوبانزا يقترب من قائمة مباراة الجونة.. والزمالك بدأ سداد مستحقات اللاعبين

مصر الدولية للكروكيه

غدًا.. اتحاد الكروكيه يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل بطولة مصر الدولية

افشه

أفشه رفقة ابنه في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد