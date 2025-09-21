صدق أو لا تصدق.. أرقام موديست مع الأهلي أفضل من محمد شريف وجراديشار

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام أنتوني موديست مع الأهلي هذا الموسم مقارنةً بأرقام الثنائي محمد شريف وجراديشار .

وكتب خالد طلعت صورة :"صدق أو لا تصدق .. أرقام أنتوني موديست مع الأهلي أفضل من أرقام الثنائي محمد شريف وجراديشار مع الأهلي هذا الموسم !!!".



وكان قد انتقل رسميا نجم نادي الأهلي السابق الفرنسي أنتوني موديست، إلى نادي إنترسيتي الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني .

وأعلن نادي إنترسيتي، عن انتقال اللاعب الفرنسي رسميا إلى صفوفه، قادما من النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا .

وأكد النادي الإسباني أن سينضم لتعزيز صفوف الفريق في الفترة المقبلة، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق فى دوري الدرجة الثالثة الإسباني .