اول رد فعل من شيكو بانزا على أنباء حذف صورته بقميص الزمالك

شارك نجم الزمالك الإنجولي شيكوبانزا جمهورة صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

و ظهر شيكوبانزا مع زميله بالفريق خوان بيزيرا ،مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيه.

وفي سياق اخر يعاني نادي الزمالك أزمات عنيفة من النواحي المالية تهدد استقرار جدران القلعة البيضاء.



وبات نادي الزمالك مهدد بفقدان أرض القلعة البيضاء في مدينة 6 أكتوبر بعد سحبها من قبل الجهات المعنية بسبب الأزمات المالية التى تضرب البيت الأبيض.

فيما مثلت المستحقات المالية المتأخرة لنجوم الزمالك معضلة كبيرة وذلك قبل لقاء القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في المسابقة المحلية.



ويطلق مسئولي نادي الزمالك تصريحات بمثابة المسكنات في ظل محاولات تحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل جدران ميت عقبة.