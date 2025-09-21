قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يدرس إراحة نجمه أمام حرس الحدود لتأمين مشاركته بمباراة الزمالك

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس إراحة النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه في مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود ببطولة الدوري المصري الممتاز، خوفًا من حصوله على إنذار جديد قد يحرمه من المشاركة في لقاء القمة أمام الزمالك.

ويولي الجهاز الفني أهمية كبيرة لمباراة القمة، ما جعله يفكر في تأمين مشاركة اللاعب من خلال منحه راحة في لقاء الحرس.

مخاوف من الغياب عن القمة

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن تريزيجيه مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة، وهو ما دفع عماد النحاس للتفكير بجدية في استبعاده من لقاء الحرس.

ويهدف القرار إلى الحفاظ على جاهزية النجم الدولي وحضوره في المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك.

استراتيجية الأهلي لمواجهة الحرس

ويعتمد الجهاز الفني على خطة مزدوجة، حيث يخطط لتجهيز العناصر الأساسية بأفضل صورة استعدادًا للقمة، إلى جانب منح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة أمام حرس الحدود من أجل تجهيز البدائل وضمان جاهزية الفريق بشكل متكامل.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد المكس.

القنوات الناقلة للمباراة

وتنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود على قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تريزيجيه حرس الحدود الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك مباراة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعثة بيراميدز تغادر فندق الإقامة لخوض أول تدريبات إستعداداً لـ أهلي جدة

ألعاب القوى

خيبة عربية في مونديال طوكيو لألعاب القوى: غياب الذهب ودموع البقالي تتصدر المشهد

زمالك 2005

زمالك 2005 يهزم فاركو بهدفين مقابل هدف في دوري الفريق الثاني

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

فيديو

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

المزيد