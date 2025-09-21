الأهلي يدرس إراحة نجمه أمام حرس الحدود لتأمين مشاركته بمباراة الزمالك

يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس إراحة النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه في مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود ببطولة الدوري المصري الممتاز، خوفًا من حصوله على إنذار جديد قد يحرمه من المشاركة في لقاء القمة أمام الزمالك.

ويولي الجهاز الفني أهمية كبيرة لمباراة القمة، ما جعله يفكر في تأمين مشاركة اللاعب من خلال منحه راحة في لقاء الحرس.

مخاوف من الغياب عن القمة

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن تريزيجيه مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة، وهو ما دفع عماد النحاس للتفكير بجدية في استبعاده من لقاء الحرس.

ويهدف القرار إلى الحفاظ على جاهزية النجم الدولي وحضوره في المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك.

استراتيجية الأهلي لمواجهة الحرس

ويعتمد الجهاز الفني على خطة مزدوجة، حيث يخطط لتجهيز العناصر الأساسية بأفضل صورة استعدادًا للقمة، إلى جانب منح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة أمام حرس الحدود من أجل تجهيز البدائل وضمان جاهزية الفريق بشكل متكامل.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد المكس.

القنوات الناقلة للمباراة

وتنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود على قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.