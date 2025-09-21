السعودية تحظر تداول اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات و تصوير الأطفال

حظرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية، من اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات في المحتوى الإعلامي، معتبرة ذلك مخالفة صريحة، مؤكدة أن مثل هذا السلوك يسيء للذوق العام ويتعارض مع القيم المجتمعية.

و نشرت الهيئة ضوابط المحتوى التي أوضحت من خلالها المحظورات المرتبطة بالإنتاج الإعلامي والمحتوى المتداول عبر المنصات، وشددت الضوابط على منع تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية واستخدامهم كجزء من المحتوى اليومي، معتبرة ذلك تجاوزًا لا ينسجم مع المسؤولية الإعلامية والأخلاقية، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأوضحت الضوابط أن أي محتوى يكشف خصوصيات الأسرة أو يعرض خلافاتها الداخلية يُعد انتهاكًا مباشرًا للمعايير التنظيمية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة.

وشملت الضوابط منع أي محتوى يتضمن التنمر على الأشخاص أو الإساءة لهم أو ازدراءهم، وأي محتوى ينتهك خصوصيات الأسرة أو الأفراد أو يثير قضاياهم الداخلية، إضافة إلى منع تصوير الأطفال أو العائلة في الأماكن الخاصة أو تصوير أي إنسان بغير إذنه.

كما حظرت بث أي محتوى يتعارض مع الهوية الوطنية أو يسيء للقيم الاجتماعية والوطنية، وأي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو غير صحيحة أو رسائل ابتزاز أو تهديد أو استغلالًا للأطفال بأي وسيلة.

وفي ما يتعلق بالمظهر العام، شددت الضوابط على أن كل لباس يُظهر الجسد بشكل مبتذل يُعد مخالفًا، إلى جانب اللباس غير المحتشم أو الذي يتعارض مع القيم السائدة.