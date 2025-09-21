بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد

توالت الاعترافات العالمية بدولة فلسطين، و أعلنت، اليوم، بريطانيا، أستراليا، و كندا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة و لشعبها الحق في تقرير مصيرة.

و ذلك في تحد و رفض واضح لسياسة الإبادة الجماعية و التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

و أثار اعتراف الثلاث دول اليوم جدلا واسعا في حكومة الاحتلال و خرجت التصريحات الإسرائيلية، قلقة، من الاعتراف الدولي الكبير بفلسطين، فبعضها يحمل تهديدات بالتوسع في العمليات العسكرية في غزة، و البعض الآخر يحذر من خطر الوجود الفلسطيني على الوجود العبري في المنطقة.

و فيما يلي نستعرض أبرز ردود الأفعال بعد أعتراف الثلاث دول الكبرى بالدولة الفلسطينية...



رئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إقامة دولة فلسطينية تهدّد وجود الدولة العبرية، متعهدا بمواجهة الدعوات لذلك في الأمم المتحدة، و ذلك على خلفية اعتراف بريطانيا، أستراليا، و كندا بالدولة الفلسطينية.

قال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب".





وزير الأمن القومي الإسرائيلي

و في ذات السياق، صرح إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن اعتراف بريطانيا و كندى واستراليا بالدولة الفلسطينية هو جائزة لقتلة النخبة ويجب أن نقوم بخطوات مضادة.



وأضاف: "يجب بسط السيادة على الضفة وتدمير تام لسلطة الإرهاب الفلسطينية ".

وزير التعليم الإسرائيلي

من جانبه قال وزير التعليم يوآف كيش، إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية هدفها تدمير الدولة اليهودية، حان الوقت لبسط السيادة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

وزير المالية الإسرائيلي

علق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها بدولة فلسطينية، قائلاً: "انتهت أيام تحديد بريطانيا ودول أخرى لمستقبلنا، وانتهى الانتداب.

و أضاف وزير المالية الإسرائيلي، أن الرد الوحيد على هذه الخطوة المعادية لإسرائيل هو السيادة على وطن الشعب اليهودي في يهودا والسامرة، وإزالة فكرة الدولة الفلسطينية السخيفة من جدول الأعمال إلى الأبد، و وجه رسالة إلى نتنياهو ، قائلا: سيدي رئيس الوزراء، هذا هو الوقت المناسب، والأمر بين يديك".

وصرح رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت قائلاً: "ستارمر لن يُملي علينا شروطه".

رئيس الكنيست الإسرائيلي

تناول رئيس الكنيست، أمير أوحانا، اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية، وكتب في تغريدة على شبكة X أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "مُهادن عصري اختار العار". وصرح غادي آيزنكوت، رئيس حزب "ياشار!"، عن قرارات بريطانيا وكندا وأستراليا بأن "التعامل مع دولة فلسطينية في هذا الوقت وبعد 7 أكتوبر حماقة، ومكافأة للإرهاب. إنه نتيجة فشل سياسي ذريع للحكومة ونتنياهو". وقال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، إن القرار "يُعزز حماس ويُطيل أمد الحرب".

زعيم المعارضة الإسرائيلية

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد على إعلانات بريطانيا وأستراليا وكندا الخاصة بالاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا: إن "الاعتراف الأحادي الجانب كارثة سياسية، وخطوة سيئة ومكافأة للإرهاب".

وحسب قول لابيد: "كان بإمكان حكومة إسرائيلية فاعلة أن تمنع هذا.. بعمل ذكي وجاد، وخطاب سياسي مهني، ومعلومات صحيحة.. إن الحكومة التي جلبت علينا الكارثة الأمنية الفادحة في تاريخنا، تجلب علينا الآن أيضا أخطر أزمة سياسية على الإطلاق".



وأعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، اليوم الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.



من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصور على حسابه في منصة "إكس" الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية "في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك".

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة من أجل المضي قدما في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".