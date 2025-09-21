قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين

محمود عباس- الرئيس الفلسطيني
محمود عباس- الرئيس الفلسطيني
هاجر رزق

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، قائلاً إنه "خطوة مهمة وضرورية لتحقيق سلام عادل ومستقر". 

و قال عباس "هذا الاعتراف سيمهد الطريق لتطبيق حل الدولتين"، و ذلك بحسب  بيان صادر عن مكتبه. 


 

 كما دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار، ودخول المساعدات، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإعادة الإعمار، وتحقيق الهدوء، بالإضافة إلى إنهاء الاستيطان وعنف المستوطنين. 


 

و من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصور على حسابه في منصة "إكس" الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.


 

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية "في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك".


 

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.


 

وقال كارني في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة من أجل المضي قدما في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".

الرئيس الفلسطيني حل الدولتين دخول المساعدات ستارمر

