باحث سياسي: كلمة الرئيس السيسي بالدوحة سببت صدمة كبيرة لإعلام جماعة الإخوان

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدوحة سببت صدمة كبيرة لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس لأول مرة وصفت إسرائيل بالعدو.

وقال حسام الغمري، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، إن الرئيس السيسي اكد أن الإعتداء على أي دولة عربية، هو بمثابة إعتداء على المنطقة العربية من المحيط للخليج، وهو خطاب قومي عروبي افتقدناه منذ عقود.

وتابع أن الرئيس السيسي وجه الدعوة للأشقاء العرب بالتوافق على الرؤية المصرية السعودية المشتركة في التعاون الأمني، والعمل على إنشاء آلية لتحقيق ذلك، إضافة إلى مخاطبته للداخل الإسرائيلي بأن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل تهدد اتفاقيات السلام.