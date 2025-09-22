سوريا تحدد موعد 5 أكتوبر القادم لإجراء الانتخابات البرلمانية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا إجراء الانتخابات البرلمانية في 5 أكتوبر القادم؛ لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.



وأوضحت اللجنة أن تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب، جاء استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري لعام 2025، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد.



وكان الرئيس السوري قد أصدر في وقت سابق، مرسوما يقضي بتشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب، وينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس 150 عضوا، يعين ثلثهم رئيس البلاد.

كما نص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب موزعين حسب عدد السكان على المحافظات السورية، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، وبحسب شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.