مينا ماهر عن مدافع الزمالك: في توقيت صعب أثبت كفاءة عالية

علق الإعلامي مينا ماهر علي أداء مدافع الزمالك محمد إسماعيل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مينا ماهر : مدافعنا محمد إسماعيل شارك في توقيت صعب في الموسم لكنة أثبت كفاءة عالية و مستوى مميز في مباراة المصري و الإسماعيلي، إسماعيل قدر يثبت نفسه في التشكيلة الأساسية و المرحلة الجاية هيكون من أهم اللاعبين في تشكيل الفريق.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة نم مسابقة الدوري المصري.