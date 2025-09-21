رئيس مياه القناة: مستعدون لاستقبال فصل الشتاء

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبدالحميد عصمت، اليوم الأحد، بدء انطلاق الحملات المكبرة لتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، كاشفا عن جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة.



وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب، في بيان اليوم الأحد: إننا جاهزون لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء في تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بجانب إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وتشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط .



وأكد أنه جاري أيضا مراجعة أعمال صيانة طلمبات الشفط للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن مراجعة وصيانة سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفوري في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول التي قد تشهدها البلاد خلال فصل الشتاء المقبل .



وأضاف عبدالحميد عصمت أنه تم تشكيل لجان لمراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه منها الفاكيوم، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظات القناة، بالإضافة زيادة عدد مجموعات المتدربين لكوادر من مهندسو وفنيو ومشرفو وعمال الشركة عن كيفية التعامل الفوري والسريع مع أي إحداث طارئة على مدار الساعة.



كما أشار إلى أنه جارٍ أيضا مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلي استمرار أعمال الملس والتطهير لجميع الشبكات الرئيسية والفرعية في جميع الأماكن المخدومة بخدمات الصرف الصحي، بمحافظات القناة، لافتا إلى أنه يتابع بصفه مستمرة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء .



وأوضح أن ذلك يأتي ضمن رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء، وطبقا لخطة الدولة لمجابهة السيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.