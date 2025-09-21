خالد طلعت :محمد حمدي زكي يتفوق على شيكابالا

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام محمد حمدي زكي لاعب طلائع الجيش و نجم نادي حرس الحدود حالياً مقارنة بشيكابالا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"محمد حمدي زكي يتفوق على شيكابالا".



أعلن الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه التلفزيوني “ستاد المحور”، عن انتقال اللاعب محمد حمدي زكي رسميًا إلى نادي حرس الحدود، ليبدأ مسيرته مع الفريق العسكري اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل.

وأوضح الغندور أن اللاعب لم يُجدد تعاقده مع فريقه السابق غزل المحلة، حيث قرر خوض تجربة جديدة بعيدًا عن صفوف “زعيم الفلاحين”. وأضاف أن قرار الرحيل جاء بعد دراسة اللاعب لمستقبله الكروي ورغبته في خوض تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة.