رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بمناسبة دخول المدارس..كهربا يوجّه رسالة إلى أولياء الأمور

وجه النجم المصري محمود عبدالمنعم كهربا، رسالة إلى أولياء الأمور بمناسبة دخول المدارس.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "مع دخلة الدراسة حاولوا تجيبوا مستلزمات الدراسة من المكتبات الصغيرة المجهولة هم معتمدين على الفترة دي عشان يعيشوا باقي السنة اللي هاتوفروه في المكتبات الكبيرة اللي عاملة عروض ادفعوه في المكتبات الصغيرة، واعتبروها صدقة".

وظهر النجم المصري محمود كهربا، المحترف في صفوف القادسية الكويتي، ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى من الدوري الكويتي، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الظهور الأول له مع الفريق أمام النصر، في لقاء انتهى بفوز القادسية برباعية نظيفة.

وتمكن كهربا من خطف الأضواء بعد مساهمته المباشرة في ثلاثة أهداف، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين، ليصبح نجم المباراة الأول ويؤكد جاهزيته ليكون أحد أبرز عناصر الفريق هذا الموسم، بعدما انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من الاتحاد الليبي في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، ضمت التشكيلة المثالية للجولة الافتتاحية كلاً من:

حراسة المرمى: حسين كنكوني (كاظمة).

خط الدفاع: ماجد العنزي (الفحيحيل)، أحمد اليحيى (القادسية)، إدريس شعبي (كاظمة).

خط الوسط: خالد المرشد (العربي)، سلمان البوص (الفحيحيل)، بدر المطوع (القادسية)، حسيمي فاديجا (العربي).

خط الهجوم: فيتور داسيلفا (الفحيحيل)، محمود كهربا (القادسية)، ياسين الخنيسي (الكويت).

ويمتلك كهربا مسيرة كروية ثرية، إذ سبق له اللعب للأهلي والزمالك وإنبي في مصر، والاتحاد السعودي، والاتحاد الليبي، إلى جانب تجاربه الاحترافية مع هاتاي سبور التركي وجراسهوبرز السويسري، فضلاً عن تمثيله لمنتخبات مصر بمختلف فئاتها حتى المنتخب الأول.

ويستعد القادسية لمواجهة الشباب يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من الدوري الكويتي، وهو في صدارة الترتيب بفارق الأهداف، ليبعث برسالة واضحة بأنه عازم على المنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم.

