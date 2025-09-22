محمد مصطفى أبو شامة: بريطانيا تأخرت في الاعتراف بدولة فلسطين

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما كانت يعني فاضت نوعًا ما من القلق بشأن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية ومن احتمالية أن يكون أو لا يكون، مشددًا، على أهمية وضع هذا الاعتراف وقيمته الحقيقية بالنسبة لبريطانيا وليس القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو شامة في تصريحات مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج ملف اليوم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاعتراف البريطاني يمكن وصفه بأنه اعتراف في الوقت الضائع، فبريطانيا أو فرنسا من الدول الكبرى التي تأخرت كثيرًا في الاعتراف بهذا الحق الفلسطيني، حتى وصلنا إلى لحظة ربما تبدو أنها يعني قبل نهاية المشهد بلحظات قليلة أو قبل غروب الأمر عن القضية الفلسطينية وعن النظام العالمي برمته الذي تحترم فيه الأمم المتحدة وتحترم فيه المنظمات الأممية والمعاهدات الدولية والشكل التقليدي للنظام العالمي القديم.

وتابع: "نحن أمام إرهاصات تبشر بنظام عالمي جديد يعتمد بالأساس على القوى الغاشمة، وهو ما فرضته الأحداث في سواء في حرب غزة أو حروب الشرق الأوسط أو حتى في الحرب الروسية الأوكرانية، والعالم يتشكل من حولنا بمنطق جديد، لذلك هذا الاعتراف على مستوى الدول الكبرى ربما تغسل به تغسل به يديها من دم ضحايا غزة الذين سقطوا".

وأوضح: "نحن نتحدث على 65 ألف شهيد حتى اليوم وآلاف الضحايا وآلاف المصابين وآلاف المفقودين، وفي النهاية هذا الاعتراف ليس له فواتير كبيرة ستدفعها وستسددها بريطانيا أو فرنسا، لهذا كان تعامل ترامب موجود في بريطانيا لم تكن مؤثرة، فقد كان من الممكن أن يمارس ترامب ضغوطًا كبيرة على بريطانيا حال أن هذا الاعتراف يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية".

