وفاء عامر ترد بحسم على اتهامات سرقة الأعضاء وتؤكد اتخاذها إجراءات قانونية

ردت الفنانة وفاء عامر، خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة على قناة أون، بحسم على ما تداوله البعض بشأن ظاهرة “سرقة الأعضاء” المتعلقة باللاعب الراحل إبراهيم شيكا، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة واصفةً الحديث عنها بأنه “سينمائي” وغير واقعي.

وطالبت عامر باستدعاء أطباء متخصصين لتوضيح الحالات الطبية بشكل علمي بدلاً من ترك الشارع يروج روايات بلا سند علمي، مشددة على أن لديها مستندات وأوراقًا طبية يمكن عرضها على الجهات الطبية والقانونية للتحقق من صحة ما حدث.

وأكدت الفنانة أنها رفعت قضايا واتخذت إجراءات قانونية ضد من يروج للشائعات، مشيرة إلى أن هناك أجهزة أمنية وقضائية تحقق في الواقعة، داعية الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تبث الذعر وتضر بالسمعة.

وشددت وفاء عامر على أن ما قامت به كان بدافع إنساني بحت، وأن مساعدتها للراحل إبراهيم شيكا جاءت لتوفير الدعم والرعاية له في أوقاته الأخيرة، مؤكدة أن استغلال اسمها أو ربطها بمثل هذه الادعاءات هو ظلم واضح، ولن تتهاون في الدفاع عن نفسها بالقانون.

وأضافت أنها تؤمن بأن التوضيح العلمي والطبي يجب أن يكون المرجع الأساسي في أي قضية مشابهة، وأن الاعتماد على المعلومات الموثقة هو السبيل لتصحيح الحقائق وإيقاف انتشار الشائعات.