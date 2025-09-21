أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء

يبدأ غدا الاثنين الموافق 22 سبتمبر، أول أيام فصل الخريف، الذي يعتبر من أجمل فصول العام لاعتداله فى درجات الحرارة وأيضا لانخفاض الإحساس بالرطوبة فيه.

أول أيام الخريف .. حالة الطقس

تأتي بداية فصل الخريف، بعد ثلاثة أشهر من درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة خلال فصل الصيف، حيث يعد الخريف، فصل إنتقالى ينقلنا من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر .

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن فصل الخريف، يصاحبه بعض الظواهر الجوية التي تؤثر أحيانا في حالة الطقس، وهي أنه يتخلله موجات حارة فى بعض الأحيان، وموجات ماطرة أحياناً أخرى على مناطق من شمال البلاد.

إضافة إلى هذا يشهد الخريف، أيضا موجات ماطرة أحياناً على بعض المناطق من جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول هناك فى بعض الأحيان.

الطقس غدا أول أيام الخريف

عن حالة الطقس، في أول أيام الخريف، يكون الطقس غدا، معتدل الحرارة في الصباح الباكر، بينما يكون حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا.

يشهد الطقس غدا، ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

عن حالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل إلى متر ونصف، أما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع يصل إلى متران.

درجات الحرارة غدا أول أيام الخريف

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا أول الخريف، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 32 إلى 34 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 إلى 32 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة