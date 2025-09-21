فتاوى تشغل الأذهان.. حكم قراءة القرآن بدون وضوء وكتابة الأملاك للبنات حال الحياة.. وهذا موقف الشرع من الصلاة وفعل المعاصي

فتاوى تشغل الأذهان

قراءة القرآن بدون وضوء

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء، إن قراءة القرآن بغير وضوء بدون مس المصحف جائزة شرعا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء.

وأشار أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء، في فتوى سابقة له، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.

وشدد أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المس يشترط له الطهارة، مستشهدا بقول الله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79).

كتابة الأملاك للبنات

وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المواطنين قال فيه: "هل يجوز أن أكتب جزءًا من أملاكي لبناتي في حياتي خوفًا عليهن من تقلبات المستقبل؟".وأوضح فخر، خلال تصريح، أن هذا الأمر جائز شرعًا بشرطين أساسيين؛ أولهما أن يترك الأب جزءًا من ماله ليُورث عنه بعد وفاته حتى لا تتعطل أحكام الميراث، وثانيهما ألا يكون الهدف من هذا التصرف حرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي.

وأكد أنه لا يجوز أن يكتب الإنسان كل ما يملك لأولاده أو للبنات فقط إن لم يتبقَّ شيء يُورث عنه، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أحكام الميراث التي شرعها الله تعالى.

وأضاف أن من كانت نيته الإضرار بالورثة أو حرمانهم من حقوقهم بسبب خلافات شخصية أو رغبة في منعهم من الميراث، فإن تصرفه يأثم به شرعًا، لأنه لا يُعدّ إكرامًا للبنات بل اعتداءً على حقوق الآخرين.

وأشار إلى أنه إذا كان الأب معتادًا على العطاء، ويساعد إخوته وأقاربه في حياته، فإن كتابة جزء من ماله لبناته في حياته لا حرج فيها، لأنها تأتي ضمن عادته في الإحسان وليست بقصد حرمان أحد من حقه.

وقال: "الأصل أن يتبصر الإنسان بعواقب تصرفاته، وينوي بها الخير والإصلاح، لا الفتنة وقطع الأرحام، حتى ينال الأجر ولا يقع في الإثم".

الصلاة والصيام مع المعاصي

وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد موسى الذي قال: "أنا أصلي وأصوم وأزكي وأتصدق، ولي ورد يومي من القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندي معصية منذ الصغر تتكرر معي، وأدعو الله كثيرًا أن يعينني على تركها، لكني لم أستطع حتى الآن، فماذا أفعل؟".

وأوضح الدكتور علي فخر، تصريح، أن النصيحة هي الاستمرار في الدعاء والذكر والاستغفار، مع تقوية العزيمة على ترك المعصية، مبينًا أن الله يعين من صدق في نيته على الطاعة.

وأكد أن السائل لا يدخل في قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾، لأن هؤلاء يظنون أنهم على خير وهم على باطل، بينما السائل يعلم أن فعله معصية ويجاهد نفسه لتركها، وهو مثاب على هذه المجاهدة.

وأضاف أن الإكثار من ذكر الله والاستغفار والدعاء بإخلاص، مع الصبر على مجاهدة النفس، سبيل لترك الذنب بفضل الله ورحمته.