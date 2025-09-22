قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
الذهب يتداول بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب توجهات الفيدرالي

تداولت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين الثاني والعشرين من سبتمبر أيلول، وسط ترقب بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولين في الفدرالي الأميركي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو 0.6% إلى 3727.2 دولار للأونصة، فيما صعيد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% مسجلاً 3692.79 دولار للأونصة.

وتركز الأسواق حالياً على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم.

فيما من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 12 مسؤولاً في الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع، من بينهم رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفّض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، مع التحذير من ضغوط التضخم المستمرة، وهو ما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير المقبلة.

من جانبه، قال كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد تيم ووترر في تصريحات نقلتها رويترز، إن أسعار الذهب عادت لتقترب من مستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الفدرالي بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة.

وأضاف ووترر أن مزيجاً من موقف الاحتياطي الفدرالي بشأن التيسير النقدي  والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لصالح الذهب.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، مع احتمالات تبلغ 93% و81% على الترتيب، بحسب أداة فيد ووتش.
              
وارتفع الذهب، الذي غالباً ما يستفيد من انخفاض معدل الفائدة، بأكثر من 40% منذ بداية العام، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.

