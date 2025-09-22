قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هلا السعيد تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

باسنتي ناجي

خطفت الفنانة هلا السعيد أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هلا السعيد بإطلالة أنثوية، نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

ورصدت عدسة “صدى البلد” صورًا للفنانة هلا السعيد خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، حيث تألقت بإطلالة شبابية جذابة من الجينز، وظهرت بشعر منسدل وماكياج خفيف أضفى على إطلالتها لمسة ناعمة وأنيقة.

عرض خاص وسط حضور فني مميز

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، هلا السعيد، يوسف رأفت، تامر فرج وزوجته، إلى جانب نخبة من الفنانين والإعلاميين.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة عبد الرازق.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

الأغنية الدعائية تتصدر التريند

من جهة أخرى، تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي تصدُّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق الأغنية الدعائية للفيلم، التي تجمعهما كثنائي ديو، وصفه الجمهور بأنه الأكثر انسجامًا وتكاملًا لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟
امينة خليل
بدء الدراسة بجامعة المنيا
