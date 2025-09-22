قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 صورة ترصد انتظام الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم
دعاء آخر أيام شهر ربيع الأول.. لا تفوته يجلب لك خير الدنيا والآخرة
الخارجية الألمانية: هدفنا إقامة دولة فلسطينية ولا سبيل سوى حل الدولتين
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
أخبار البلد

رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
ياسمين بدوي

أجرت الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، جولة تفقدية بعدد من مدارس محافظة السويس، رافقتها خلالها سماح محمد إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لرؤساء الإدارات المركزية بمتابعة انتظام الدراسة في جميع المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026

وقد شملت الجولة كلاً من: مدرسة ابن سينا الثانوية بنات، مدرسة عباس محمود العقاد الإعدادية بنات، مدرسة المستقبل الرسمية للغات، ومدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات، مدرسة مصعب بن عمير الابتدائية.

وخلال الزيارة تابعت الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني انتظام حضور الطلاب، وتوافر التجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وجاهزية المعامل، وتوزيع الكثافات داخل الفصول وفق تعليمات الوزارة

كما حرصت رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني على التأكد من تسليم الكتب المدرسية للطلاب

و حرصت أيضا رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ، على مناقشة طلاب المرحلة الثانوية حول آرائهم في اختيارهم لنظام البكالوريا والتأكد من عدم وجود أي ضغوط في اختياراتهم، فضلاً عن متابعة سجلات المدارس والتأكد من وضوح التعليمات الداخلية لجميع العاملين.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني أن توجه الوزارة هو الالتزام بمعايير الجودة في جميع عناصر العملية التعليمية، بما يحقق بيئة تعليمية منضبطة وفعالة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني التربية والتعليم مدارس التعليم الفني العام الدراسي الجديد انتظام الدراسة

