رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب

أجرت الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، جولة تفقدية بعدد من مدارس محافظة السويس، رافقتها خلالها سماح محمد إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لرؤساء الإدارات المركزية بمتابعة انتظام الدراسة في جميع المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026

وقد شملت الجولة كلاً من: مدرسة ابن سينا الثانوية بنات، مدرسة عباس محمود العقاد الإعدادية بنات، مدرسة المستقبل الرسمية للغات، ومدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات، مدرسة مصعب بن عمير الابتدائية.

وخلال الزيارة تابعت الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني انتظام حضور الطلاب، وتوافر التجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وجاهزية المعامل، وتوزيع الكثافات داخل الفصول وفق تعليمات الوزارة

كما حرصت رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني على التأكد من تسليم الكتب المدرسية للطلاب

و حرصت أيضا رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ، على مناقشة طلاب المرحلة الثانوية حول آرائهم في اختيارهم لنظام البكالوريا والتأكد من عدم وجود أي ضغوط في اختياراتهم، فضلاً عن متابعة سجلات المدارس والتأكد من وضوح التعليمات الداخلية لجميع العاملين.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني أن توجه الوزارة هو الالتزام بمعايير الجودة في جميع عناصر العملية التعليمية، بما يحقق بيئة تعليمية منضبطة وفعالة للطلاب والمعلمين على حد سواء.