وفاة معلم في قنا بعد طابور الصباح.. والزناتي: سرعة صرف مستحقاته وتسليمها لأسرته

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، يفيد وفاة عبد العال محمد مدني مدير مدرسة الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي بكوم يعقوب، عقب الانتهاء من طابور الصباح اليوم الإثنين.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بمساندة أسرة المُعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، وموجهاً بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المُعلم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.