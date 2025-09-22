عبد الباسط: صلاح أسطورة حقيقية وما حققه كبير جدا في تاريخ الكرة العالمية

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط منشوراً جديدا بشأن اللاعب محمد صلاح وتتويجه بالكرة الذهبية.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"أكيد الكل نفسه أن محمد صلاح يتوج بجائزة الكرة الذهبية ولكن حتى لو ده لسه محصلش لكن يظل صلاح أسطورة حقيقية واللي حققه كبير جدا في تاريخ الكرة العالمية مش العربية بس".

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة دعم قوية للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل ساعات من حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يُكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2024-2025.

وكتب حسام حسن عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام""صلاح يستحق الكرة الذهبية قياسًا بالصعوبات التي واجهها على مدار مسيرته، والتحديات التي تخطاها، مؤكدًا أن النجم المصري جسّد لسنوات طويلة قيم الاجتهاد والإصرار حتى بات نموذجًا يحتذى به لكل الباحثين عن النجاح.

وأكمل : "الوصول إلى القمة أمر صعب، لكن الأصعب هو الاستمرار عليها، وصلاح نجح في ذلك بفضل موهبته وتوفيق الله، حتى أصبح أحد رموز كرة القدم في العالم".

واختتم مدرب المنتخب المصري رسالته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإنصاف صلاح من جانب القائمين على اختيار الفائز بالجائزة، داعيًا الله أن يكون التتويج بالكرة الذهبية هو المسك الختام لمسيرة أسطورة لن تتكرر بسهولة في تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية.