أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف
حجر الزاوية للسلام المستدام.. أستاذ قانون دولي يوضح الهدف من اعتراف الدول بفلسطين
شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات

عبدالله هشام

يخوض منتخبنا الوطني الأول لسيدات الميني فوتبول "كرة القدم المصغرة "  اليوم مباراة تاريخية قوية و ثأرية أمام نظيره البرازيلي في نهائي كأس العالم ، والذي  تستضيفه مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وتختتم منافساته اليوم .
وكان منتخبنا قد تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على منتخب كردستان العراق صاحب الأرض والجماهير بركلات الجزاء  ، حيث انتهى زمن المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 .
فيما تأهل منتخب البرازيل عقب فوزه على نظيره اللبناني 3 /0.
ورغم أن منتخبنا يعاني من نقص عددي نتيجة للعديد من الإصابات اثناء مباراة الدور نصف النهائي ، إلا أن لاعبات منتخبنا لديهم حماس للمنافسة على اللقب لآخر لحظات المباراة.
من جانبه أعرب  أحمد سمير سليمان الأب الروحي والمؤسس لرياضة الميني فوتبول في مصر عن  سعادته بأن  الله كلل جهده خلال سنوات في تأسيس وقيادة اتحاد الميني فوتبول المصري ،بهذا الإنجاز التاريخي . 
ويمثل منتخبنا اللاعبات : سهيلة حسين   ، مروة محمد  ، يارا صبري ، نورهان عمرو  ، أميرة  لطفي   ، مروة طلعت  ، أمل حسين  ، سالي منصور  ، شروق إبراهيم  ، أسماء ربيع  ، منار  حميد  ، و هايدي جابر 
بقيادة جهاز فني مكون من أحمد القاضي مديرا فنيا  ،  عزة حسين . مدرب عام  ، هشام الشباسي مدرب حراس مرمى، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب ، لواء طبيب رضا عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخبات.
ويرأس بعثة منتخبنا أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، وتضم البعثة فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية لسيدات الميني فوتبول.
كما تضم البعثة خبير التحكيم  الدولي  الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF ، و حكمين مصريين يشاركان في تحكيم البطولة هما خالد أمين   ، محمد عبد المجيد ، ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول، عصام محمد فتح الله البدوي ،  أحمد الجيزاوي.

منتخب مصر الميني فوتبول كأس العالم منتخب الميني فوتبول كأس العالم للميني فوتبول

