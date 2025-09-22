مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات

يخوض منتخبنا الوطني الأول لسيدات الميني فوتبول "كرة القدم المصغرة " اليوم مباراة تاريخية قوية و ثأرية أمام نظيره البرازيلي في نهائي كأس العالم ، والذي تستضيفه مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وتختتم منافساته اليوم .

وكان منتخبنا قد تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على منتخب كردستان العراق صاحب الأرض والجماهير بركلات الجزاء ، حيث انتهى زمن المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 .

فيما تأهل منتخب البرازيل عقب فوزه على نظيره اللبناني 3 /0.

ورغم أن منتخبنا يعاني من نقص عددي نتيجة للعديد من الإصابات اثناء مباراة الدور نصف النهائي ، إلا أن لاعبات منتخبنا لديهم حماس للمنافسة على اللقب لآخر لحظات المباراة.

من جانبه أعرب أحمد سمير سليمان الأب الروحي والمؤسس لرياضة الميني فوتبول في مصر عن سعادته بأن الله كلل جهده خلال سنوات في تأسيس وقيادة اتحاد الميني فوتبول المصري ،بهذا الإنجاز التاريخي .

ويمثل منتخبنا اللاعبات : سهيلة حسين ، مروة محمد ، يارا صبري ، نورهان عمرو ، أميرة لطفي ، مروة طلعت ، أمل حسين ، سالي منصور ، شروق إبراهيم ، أسماء ربيع ، منار حميد ، و هايدي جابر

بقيادة جهاز فني مكون من أحمد القاضي مديرا فنيا ، عزة حسين . مدرب عام ، هشام الشباسي مدرب حراس مرمى، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب ، لواء طبيب رضا عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخبات.

ويرأس بعثة منتخبنا أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، وتضم البعثة فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية لسيدات الميني فوتبول.

كما تضم البعثة خبير التحكيم الدولي الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF ، و حكمين مصريين يشاركان في تحكيم البطولة هما خالد أمين ، محمد عبد المجيد ، ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول، عصام محمد فتح الله البدوي ، أحمد الجيزاوي.