وزير الشئون النيابية يشارك في احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني الـ 95| صور

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، احتفال السفارة السعودية في القاهرة باليوم الوطني السعودي الـ 95، في لافتة تعكس مدى العلاقات الوطيدة بين الدولتين، والتلاحم الحكومي والشعبي في كلا الدولتين، حيث نتشارك كل اللحظات ونصطفّ في كل المواقف، ونقتسم الفرح في مناسباتنا السعيدة، وأعيادنا القومية، كأمة عربية واحدة، وأشقاء في الدم والعروبة والإنسانية. تجمعهم الروابط الضاربة في جذور التاريخ، ولا يفرقهم شيء.

وحضر احتفال اليوم الوطني السعودي، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، نائبًا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، و المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وشخصيات رسمية وعامة.

ويُعد اليوم الوطني السعودي أحد أبرز المناسبات الوطنية التي تحتفي بها المملكة العربية السعودية سنويًا في الثالث والعشرين من سبتمبر، تخليدًا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله.

وتشارك مصرالمملكة العربية السعودية الاحتفالات بهذا اليوم كل عام، في تأكيد على قوة الروابط، وعراقة الدولتين، وأخوة الشعبين، ما يعكس تلاحم الشعب الواحد، وقوة العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين عبر التاريخ.