مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين
برلمان

وزير الشئون النيابية يشارك في احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني الـ 95| صور

وزير الشؤون النيابية يحضر احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني السعودي الـ ٩٥
وزير الشؤون النيابية يحضر احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني السعودي الـ ٩٥
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، احتفال السفارة السعودية في القاهرة باليوم الوطني السعودي الـ 95، في لافتة تعكس مدى العلاقات الوطيدة بين الدولتين، والتلاحم الحكومي والشعبي في كلا الدولتين، حيث نتشارك كل اللحظات ونصطفّ في كل المواقف، ونقتسم الفرح في مناسباتنا السعيدة، وأعيادنا القومية، كأمة عربية واحدة، وأشقاء في الدم والعروبة والإنسانية. تجمعهم الروابط الضاربة في جذور التاريخ، ولا يفرقهم شيء.

وحضر احتفال اليوم الوطني السعودي،  الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، نائبًا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، و المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وشخصيات رسمية وعامة.

ويُعد اليوم الوطني السعودي أحد أبرز المناسبات الوطنية التي تحتفي بها المملكة العربية السعودية سنويًا في الثالث والعشرين من سبتمبر، تخليدًا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله.

وتشارك مصرالمملكة العربية السعودية الاحتفالات بهذا اليوم كل عام، في تأكيد على قوة الروابط، وعراقة الدولتين، وأخوة الشعبين، ما يعكس تلاحم الشعب الواحد، وقوة العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين عبر التاريخ.

السعودية السفارة السعودية وزير الشؤون النيابية

