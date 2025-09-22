أحمد حسن: بن رمضان وبن شرقي جاهزان للقاء حرس الحدود

كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن جاهزية نجما الأهلي بن رمضان وبن شرقي لمباراة حرس الحدود.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "مصدر أكد لنا أن بن رمضان وبن شرقي جاهزان للقاء حرس الحدود.

واشتكى الثنائي من آلام عضلية خفيفة، وحصلوا على راحة من التدريبات أخر 48 ساعة لكنهم أصبحا جاهزين للقاء".

وكشف محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي ، عن مصير أحمد سيد زيزو في مباراة حرس الحدود بالدوري المصري.

وقال محمد يوسف، عبر تصريحات إذاعيه في الكورة مع فايق: "نتمنى أن يلحق زيزو مباراة الزمالك وهو خارج مباراة حرس الحدود".

على الجانب الآخر، انتقد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، انتقال احمد سيد زيزو من الزمالك إلى الاهلي مشيرا إلى انه خان نادي الزمالك .

وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: زيزو يذكرني بمسلسل " خيانه عهد " بعد انتقاله للأهلي رغم أن الزمالك لم يقصر مع اللاعب.

وأردف: زيزو لاعب جيد ولكنه ليس أسطورة وزيزو ترك الزمالك في آخر فترة بسبب عدم توافر الفلوس في نادي الزمالك، وعبد الله السعيد افضل لاعب في مصر.



وواصل: الزمالك عرض على زيزو ٨٠ مليون سنويا وأرضة لبس الاهلي باظت بعد التعاقد مع زيزو.