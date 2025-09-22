قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
أنجلينا جولي : صرت لا أعرف أمريكا
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
محافظات

باستثمارات 37 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح مدارس بتلا وسط فرحة الطلاب

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن قطاع التعليم بالمحافظة يشهد طفرة حقيقية تعكس حرص الدولة على الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتوفير بيئة تعليمية لأبنائنا الطلاب ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لافتتاح عدد من المدارس الجديدة بمراحل التعليم الأساسي بمركز ومدينة تلا ، وذلك ضمن خطة المحافظة للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية ، بحضور الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية ، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة لمركز ومدينة تلا.

ووسط فرحة الطلاب ، أفتتح محافظ المنوفية مدرسة الشهيد أحمد محمد حشيش للتعليم الأساسي ببروى ( إنشاء جديد ) علي مساحة 2000 م2 ، باستثمارات تقارب 21 مليون جنيه ً ، بطاقة 22 فصلا دراسيا ،كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد اسلام فايز عبد القوى للتعليم الأساسي بكفر القلشى بطاقة 11 فصلا دراسيا وباستثمارات 16 مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس بنطاق المحافظة لتوفير بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب.

 حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية  للمدارس ، وحرص على تفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من الفصول الدراسية وأجرى حواراً مع الطلاب للاطمئنان على اليوم الدراسي وتوافر كافة سبل الدعم والأجواء المناسبة  وحثهم على الالتزام بالحضور و أهمية التحصيل الدراسي ، كما استفسر عن عدد الكثافات الطلابية بالمدارس واطمئن بنفسه على موقف استلام الكتب الدراسية .

هذا  وقد أشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع والدور الحيوي للهيئة العامة للأبنية التعليمية في تنفيذ العديد من أعمال الإنشاءات  الجديدة والتوسعات للمشروعات التعليمية والالتزام الكامل بالجداول الزمنية  للتنفيذ ومعايير الجودة بما يحقق الصالح العام، مشيراً  أن المدارس الجديدة تساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

محافظة المنوفية المنوفية تعليم المنوفية افتتاح مدارس العام الدراسي الجديد

