باستثمارات 37 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح مدارس بتلا وسط فرحة الطلاب

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن قطاع التعليم بالمحافظة يشهد طفرة حقيقية تعكس حرص الدولة على الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتوفير بيئة تعليمية لأبنائنا الطلاب ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لافتتاح عدد من المدارس الجديدة بمراحل التعليم الأساسي بمركز ومدينة تلا ، وذلك ضمن خطة المحافظة للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية ، بحضور الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية ، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة لمركز ومدينة تلا.

ووسط فرحة الطلاب ، أفتتح محافظ المنوفية مدرسة الشهيد أحمد محمد حشيش للتعليم الأساسي ببروى ( إنشاء جديد ) علي مساحة 2000 م2 ، باستثمارات تقارب 21 مليون جنيه ً ، بطاقة 22 فصلا دراسيا ،كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد اسلام فايز عبد القوى للتعليم الأساسي بكفر القلشى بطاقة 11 فصلا دراسيا وباستثمارات 16 مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس بنطاق المحافظة لتوفير بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب.

حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدارس ، وحرص على تفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من الفصول الدراسية وأجرى حواراً مع الطلاب للاطمئنان على اليوم الدراسي وتوافر كافة سبل الدعم والأجواء المناسبة وحثهم على الالتزام بالحضور و أهمية التحصيل الدراسي ، كما استفسر عن عدد الكثافات الطلابية بالمدارس واطمئن بنفسه على موقف استلام الكتب الدراسية .

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع والدور الحيوي للهيئة العامة للأبنية التعليمية في تنفيذ العديد من أعمال الإنشاءات الجديدة والتوسعات للمشروعات التعليمية والالتزام الكامل بالجداول الزمنية للتنفيذ ومعايير الجودة بما يحقق الصالح العام، مشيراً أن المدارس الجديدة تساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.