حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الثقافة والفنون برئاسة مدحت العدل

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الثقافة والفنون بالحزب، واختيار الكاتب والسيناريست د. مدحت العدل أمينًا للأمانة.

وضم التشكيل كلًا من:

• الأمناء المساعدون:

• د. أشرف زكي

• الفنان سامح الصريطي

• أعضاء الأمانة المركزية:

• د. أيمن سلامة

• جرجس شكري

• أشرف عبدالمعبود

• إيهاب فهمي

• روان الغابة

• جهاد الديناري

• سامح بسيوني

• سيف الأمير

• د. غادة جبارة

• سماح أبوبكر

• لولا لحام

• فوزي إبراهيم

• محمد الشقنقيري

• محمد عبدالرزاق

• منة بدر تيسير

• د. مي مهدي

• د. هيثم الحاج

وأكد الحزب أن تشكيل الأمانة يعكس حرصه على ضم نخبة من المبدعين والرموز الثقافية والفنية من مختلف المجالات، بما يسهم في دعم دور الثقافة والفنون كقوة ناعمة أساسية في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.