ماذا يعني الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين؟

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية يمثل تطورًا مهمًا ينبغي استثماره لصالح القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن انخراط دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا يعكس تحولًا لافتًا في الموقف الغربي.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأوروبيين لا يقدمون موقفًا مثاليًا، مذكرًا بمسؤولية بريطانيا التاريخية عن الكارثة الفلسطينية منذ قيام دولة الاحتلال، وبعرقلتها المتكررة لقرارات دولية داعمة للحقوق الفلسطينية.

وشدد على أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يقترن بخطوات عملية، داعيًا المجموعة العربية للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت صيغة "متحدون من أجل السلام" لإصدار قرار ملزم، مع ضرورة الدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة وعدم الاكتفاء بالرمزية على حساب مواجهة العدوان الإسرائيلي.