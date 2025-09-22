الجمعة.. انطلاق النسخة 76 من معرض "كايرو مازر & بيجاما"

تنطلق يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 فعاليات النسخة الـ76 من معرض "كايرو مازر & بيجاما"، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة.

ويُعد المعرض الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط في مجال ملابس البيت واللانجيري والحجاب والملابس الرياضية، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من كبرى المصانع والعلامات التجارية، التي ستعرض أحدث التصميمات والموديلات العصرية، بما يلبي احتياجات المستهلك المحلي، ويفتح في الوقت نفسه آفاقًا واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم الأحد 28 سبتمبر، وسط توقعات واسعة بإقبال كبير من الزوار والتجار والمستثمرين، وهو ما يعزز دوره كأحد أبرز الفعاليات السنوية المتخصصة في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بمصر والمنطقة.

كما يشهد المعرض حضور وفود دولية ضمن برنامج الاستضافة الذي يقدمه المنظمون، بهدف دعم الصادرات المصرية، وتعزيز فرص إقامة شراكات جديدة في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الصناعي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الملابس.