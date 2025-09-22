مدرب المصري يعلن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

أعلن التونسى نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه أمام مضيفه فاركو التي ستقام اليوم على استاد السويس الجديد في افتتاح منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل المصري في حراسة المرمى عصام ثروت، وخط الدفاع أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي، وخط الوسط محمد مخلوف، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، وعبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، كريم بامبو،وفي الهجوم صلاح محسن .



ويجلس على مقاعد البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور،عمرو سعداوي، محمود حمادة،أحمد علي عامر، أحمد القرموطي، حسين فيصل.



ويحتل المصرى المركز الثاني برصيد 14 نقطة متاخرا بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر لجدول ترتيب المسابقة المحلية وفاركو المركز 21 والأخير برصيد 3 نقاط.